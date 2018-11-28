РИАМО - 28 ноя. В 48 муниципалитетах Московской области наградили лауреатов второй степени губернаторской премии «Наше Подмосковье», призовой фонд мероприятия в этом году составил 180 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций в регионе.

«Церемонии награждения лауреатов второй степени премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» состоялись в 48 муниципальных образованиях. Лауреатам второй степени вручают дипломы победителей премии и благодарят за добрые дела, вклад в развитие муниципалитетов и всего региона. Участникам конкурса на соискание ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» вручают дипломы, подтверждающие статус участника», – отмечается в сообщении.

До конца текущего года торжественные церемонии вручения дипломов лауреатам и участникам премии «Наше Подмосковье» состоятся во всех городах и районах Московской области.

«Победители премии первой степени были награждены дипломами и получили сертификаты на денежные выплаты на торжественной церемонии награждения в сентябре на Фестивале добрых дел, куда были приглашены все лауреаты и члены их инициативных групп», – подчеркивается в материале.

На церемонии награждения в Подольске лауреатов премии поздравили депутат Госдумы, заслуженный тренер России, советский и российский хоккеист Вячеслав Фетисов, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева и депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Плещева, обращаясь к лауреатам премии «Наше Подмосковье», передала слова благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева за неравнодушие и добрые дела.

«За все время реализации конкурса на соискание ежегодных премий губернатора Московской области «Наше Подмосковье» 398 жителей городского округа Подольск стали лауреатами премии, из них в текущем году – 53 человека. Вы делаете жизнь людей, которые находятся рядом с вами, лучше. За каждым из вас стоят люди, дела и эмоции», – дополнила она.

Всего на премию добрых дел «Наше Подмосковье» соискателями в 2018 году было подано порядка 20,5 тысяч проектов, в которых участвуют более 75 тысяч человек.

Проекты подавались в одну из четырех категорий: «Инициатива», «Команда», «Объединение», «Сообщество». Больше всего проектов традиционно в категории инициатива – 91,78%. Из семи направлений наиболее популярными стали культура и творчество, здоровый образ жизни, экология, патриотика, добровольчество. Больше всего проектов было зарегистрировано на сайте премии жителями Одинцовского горокруга – 2563, Люберец – 1888, Химок – 1201, Щелковского муниципального района – 979 и жителями Ступина – 696 проектов», – перечисляется в сообщении.

Среди волонтеров в этом году больше женщин. Свыше 10 тысяч проектов авторы представили на этапе личных презентаций.

«Призовой фонд премии в 2018 году традиционно составил 180 миллионов рублей. Количество победителей – 2018 человек. Ключевые особенности премии этого года: в год добровольцев и волонтеров организованы специальные премии для волонтеров в каждой из четырех категорий», – заключается в материале.

За шесть лет реализации премии «Наше Подмосковье» в конкурсе приняли участие более 200 тысяч человек и более 10 тысяч стали лауреатами и получили денежную премию до 500 тысяч рублей.