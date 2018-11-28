РИАМО - 28 ноя. Московский транспорт полностью подготовлен к работе в сложных погодных условиях, прошедший снегопад не повлиял на работу городских автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

Накануне в Москве и Подмосковье прошел снег, в результате которого сугробы местами подросли до 8 сантиметров. В основном преобладают сугробы высотой 4-6 сантиметров.

«Обильный снегопад, пришедший в столицу 27 ноября, не повлиял на работу наземного транспорта. По улицам города курсировали около 6,5 тысяч автобусов, трамваев, троллейбусов и электробусов «Мосгортранса». Городской транспорт полностью подготовлен к работе в сложных погодных условиях. В непогоду технические и аварийные службы «Мосгортранса» круглосуточно следят за состоянием контактной сети и другими объектами транспортной инфраструктуры», - сказал собеседник агентства.

Как добавил сотрудник пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок», непогода не повлияла и на работу частных перевозчиков, на данный момент на линии работают более 1,5 тысяч автобусов.

«Все маршруты работают в обычном режиме, без задержек в движении. Автобусы подготовлены к перевозке пассажиров в холодное время года: работают системы отопления, а водители прошли инструктаж по поддержанию комфортной температуры в салоне», - сказал собеседник агентства.