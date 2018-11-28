РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 ноя. В подмосковной Балашихе в ходе рейда в среду демонтировали пять незаконно установленных торговых палаток, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

К незаконно установленным торговым точкам относятся объекты, размещенные без согласования с администрацией городского округа и не соответствующие требованиям архитектурно-художественного облика.

«По поручению главы Балашихи Сергея Юрова мы провели рейд, в ходе которого демонтировали пять незаконно установленных палаток на территории городского округа Балашиха. Среди них действующий киоск «Печать» на Вишняковском шоссе в микрорайоне Никольско-Архангельский. Собственнику было выдано уведомление о демонтаже, и в течение 10 дней он должен был ее закрыть и вывезти весь товар», – сказала начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

Она добавила, что с начала этого года в Балашихе демонтировали более 60 незаконно установленных торговых объектов. До конца 2018 года планируют демонтировать еще 15 таких палаток.

По словам Кочетковой, рейды по выявлению и демонтажу незаконных киосков планируют проводить и в 2019 году.