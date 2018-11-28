РИАМО – 28 ноя. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в экономике является стабильной, за три квартала текущего года ВВП страны увеличился на 1,5%, передает в среду Газета.ru.

«Несмотря на попытки внешнего давления, отечественный бизнес строит долгосрочные планы. Деловой оптимизм — важный индикатор уверенности инвесторов», - сказал Путин, выступая на пленарной сессии форума «Россия зовет!».

Вместе с тем президент напомнил, что Россия по-прежнему ставит перед собой задачи выйти на темпы роста экономики выше мировых.

Путин выступает на инвестфоруме «Россия зовет!». Российский и иностранный бизнес ждет от президента объяснений, как будет развиваться экономика страны.