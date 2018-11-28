РИАМО - 28 ноя. Группа компаний «Территория фитнеса» в столичном районе Останкино планирует построить многофункциональный спортивный центр с несколькими бассейнами, в том числе круглогодичным бассейном на восемь дорожек под открытым небом, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

Застройщика определила торговая сессия по аренде земельного участка площадью 0,9 гектара под физкультурно-оздоровительный центр с паркингом общей площадью 20,4 тысячи квадратных метров по адресу: улица 1-я Останкинская, владение 43-55.

«Ранее жители района обращались к городской власти с просьбой о строительстве спортцентра, делая акцент на нехватке бассейнов в районе. Теперь в Останкино на арендованном у города земельном участке инвестор возведет многофункциональный спортивный комплекс сразу с несколькими бассейнами для профессионалов и любителей», – сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Как считает в свою очередь генеральный директор «Территории фитнеса» Александр Колмыков, новый спортивный объект удивит местных жителей своими возможностями.

«Физкультурно-оздоровительный центр будет включать в себя бассейный комплекс, среди которых – бассейн для плавания на 15 дорожек, бассейн для водного поло и синхронного плавания, в том числе круглогодичный бассейн под открытым небом на восемь дорожек на кровле четвертого этажа. Здесь же появится фитнес-центр площадью более 7 тысяч квадратных метров», – подчеркнул Колмыков.

По его словам, проектируемых спортивный центр сможет привлечь к регулярным занятиям спортом 15 тысяч жителей района, из которых 3 тысячи – дети.

Реализовать проект планируют в течение двух лет.