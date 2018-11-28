РИАМО - 28 ноя. С 10 декабря в городах Московской области стартует акция «Стань Дедом Морозом!», жители Подмосковья могут сделать новогодний или рождественский подарок сиротам из всех 15 детских домов региона, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Жители Подмосковья смогут сделать новогодний подарок детям, оставшимся без попечения родителей. С этой целью с 10 декабря в регионе стартует акция «Стань Дедом Морозом!». В ней принимают участие воспитанники всех 15 областных детских домов», – рассказала Забралова.

По ее словам, каждый воспитанник подмосковного детского дома напишет письмо с желанным подарком на новогодние и рождественские праздники.

Чтобы поздравить детей, необходимо выбрать детское учреждение, перейти на страницу акции и прочитать пожелания ребят, а после передать подарок по указанному адресу.

Акция пройдет в следующих образовательных учреждениях: «Непоседы» (Балашиха), «Вдохновение» (Коломна), «Созвездие» (Руза), «Семья и дом» (Орехово-Зуево), «Преображение» (Егорьевск), «Доверие» (Щелковский район), «Быковский центр» (Раменский), «Чеховский центр» (Чеховский), «Центр имени Талалихина» (Домодедовский), центр «Шанс» (Ивантеевка), «Подольский детский дом», «Ефимовская школа-интернат» (Павловский Посад), «Мытищинская школа музыкального воспитания», «Наш дом» (Люберецкий), «Школа-интернат имени Преподобного Сергия» (Сергиев Посад).

О подробностях акции можно узнать 10 декабря на сайте министерства образования Московской области.