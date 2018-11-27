РИАМО - 27 ноя. Жилой дом Расторгуевых в Таганском районе Москвы приспособят под нужды медицинского учреждения, сохранив исторический облик памятника культуры, в ходе работ подрядчик отклонился от проекта, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента культурного наследия.

«Мосгорнаследие пресекло несогласованные работы, которые проводились по объекту культурного наследия регионального значения «Жилой дом Расторгуевых, 1894 года, архитектор Г. А. Кайзер», расположенному по адресу: Большой Дровяной переулок, дом 4, строение 1», – говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства в начале 2018 года выяснили, что подрядная организация отклонилась от проектной документации в части кровли – была изменена высотная отметка свесов. Подрядчика обязали вернуть исторический облик памятника XIX века.

Собственник дома – ООО «Нацстройинвест». Мосгорнаследие согласовало работы по сохранению этого дома и приспособлению его под нужды медицинского учреждения.

«В частности, проект предполагал перепланировку помещений с разбором поздних перегородок, не входящих в предмет охраны, раскрытие исторических дверных проемов по дворовому и боковому фасадам, устройство санузлов и сантехнического оборудования и некоторые другие работы, а также работы во дворе владения», – добавляется в сообщении.

На данный момент высотная отметка свесов кровли дома Расторгуевых возвращена на свое исконное место.

«Любое отклонение от согласованной экспертами документации чревато непоправимыми последствиями для облика любого памятника. Нарушение высотности, цвета, конструктива, планировки, оформления – все это искажает вид памятника, его целостность, как следствие, лишает исторической и культурной ценности», – сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Первые данные об этом владении относятся к середине ХIХ века: тогда оно числилось за московским купцом Иваном Балашовым. У его сына Михаила имение выкупил купец Иван Митяев в 1876 году. В 1886 году застройка участка, состоящая из деревянных и каменных строений, полностью меняется на каменную и до конца XIX века достраивается. До наших дней хорошо сохранились фасады здания.

Кроме этого особняка в Москве хорошо сохранились еще несколько зданий, созданных архитектором Георгием Кайзером, среди которых знаменитый дом усадьбы Грачевых на Поварской, храм Святителя Николая на Трех горах и строения Никольского греческого монастыря («Никола Старый») на Никольской улице.