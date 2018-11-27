РИАМО - 27 ноя. Вечером во вторник в аэропортах Москвы отменили и задержали почти 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во вторник вечером в Москве идет снегопад. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах столицы осадки могут продолжаться до утра 28 ноября. В такую погоду ухудшается видимость, что влечет за собой рост числа дорожно-транспортных происшествий.

Так, во «Внукове» задержали три рейса, восемь отменено, в «Домодедове» – семь, отменили восемь, в «Шереметьеве» задержаны 19 рейсов.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», отменен один рейс, один задержан.

В случае изменения расписания движения воздушных судов перевозчик должен принять возможные меры по информированию пассажиров, с которыми заключен договор воздушной перевозки, любым доступным способом.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.