РИАМО - 27 ноя. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве почти за год работы выявили 23 партии стеклоомывающей жидкости в объеме более 57 тысяч литров, которые не допустили к продаже, сообщается на сайте ведомства.

В период с 11 января 2017 года по 26 ноября 2018 года проведено 1380 проверок, в том числе в отношении 1337 торговых объектов и 39 производителей (фантомы) стеклоомывающей жидкости. По результатам проверок ни одного производителя по адресам, указанным на маркировке и в сопроводительной документации, не установлено.

«В ходе проверок торговых объектов исследовано 1243 литра стеклоомывающей жидкости. На 66 объектах выявлена продукция с превышением содержания метанола от 10 до 704 раз. Не допущено до реализации 23 партии стеклоомывающей жидкости в объеме более 57 тысяч литров. Вынесено 14 постановлений о прекращении действия свидетельств о государственной регистрации продукции (незамерзающая стеклоомывающая жидкость)», – отмечается в материале.

В случае выявления стеклоомывающей жидкости с превышением содержания метанола в органы по сертификации направляется информация о приостановлении действия сертификатов.

Управление Роспотребнадзора по Москве продолжает проводить контрольно-надзорные мероприятия на объектах, осуществляющих реализацию стеклоомывающей жидкости.