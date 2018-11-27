РИАМО - 27 ноя. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве вновь добились временного закрытия «Чайханы 24» по Танковому проезду в столице из-за нарушений требований санитарного законодательства, создающих угрозу жизни и здоровью людей, кафе не будет работать 90 суток, сообщается на сайте ведомства.

В июле 2018 года по жалобе гражданина на ухудшение условий проживания в связи с деятельностью кафе «Чайхана 24» по адресу: Танковый проезд, дом №4, строение 39 специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Восточном административном округе была проведена проверка. По результатам проверки выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства, создающие угрозу жизни и здоровью людей.

«За выявленные нарушения в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело, и административные материалы переданы на рассмотрение по подведомственности в Лефортовский районный суд города Москвы. Суд вынес постановление о привлечении предпринимателя к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности кафе «Чайхана 24» по адресу: Танковый проезд, дом №4, строение 39 на срок 15 суток», – отмечается в материале.

В сентябре по истечении срока исполнения наказания, назначенного судом, проведена проверка, которая показала, что кафе открылось и работает, а ранее выявленные нарушения предпринимателем не устранены. В связи с этим были повторно составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Помещение кафе было повторно опечатано.

«Административные материалы переданы на рассмотрение в Лефортовский районный суд города Москвы. Суд принял во внимание факт повторного привлечения ИП Атабаева Ш.А. к административной ответственности за совершение однородного правонарушения, что является обстоятельством, отягчающим административную ответственность, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности кафе «Чайхана 24» <…> на срок 90 суток», – говорится в сообщении.

Решение суда направлено в службу судебных приставов УФССП России по Москве для принудительного исполнения.