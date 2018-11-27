РИАМО - 27 ноя. Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ в следующем году состоится на столичной «ВТБ Арене», его смогут посетить 11 тысяч зрителей, сообщает во вторник ТАСС.

«Решение о проведении матча звезд на «ВТБ Арене» прежде всего связано с договоренностями лиги и генерального спонсора Банка ВТБ. Мы многократно были с визитами на арене, видим, как она вводится в строй, остались мелкие детали. Поэтому приняли окончательное решение провести матч звезд на «ВТБ Арене – центральном стадионе «Динамо», – сказала генеральный директор турнира Илона Корстин.

По ее словам, остаются определенные риски при проведении такого масштабного мероприятия на новой арене. Тем не менее решение было взвешенным.

Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ в 2019 году смогут посетить 11 тысяч гостей. Договоренности с билетным оператором практически подошли к концу, в начале декабря билеты должны поступить в продажу, добавляется в сообщении.