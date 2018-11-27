РИАМО - 27 ноя. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве спокойная, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Показатели заболеваемости во всех возрастных группах ниже расчетных эпидемических пороговых величин, в том числе по совокупному – на 36,8% (на прошедшей 46 неделе – на 26,5%). По данным вирусологического мониторинга, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии, среди которых превалировали вирусы парагриппа, аденовирусы и РС-вирусы, а также вирусов гриппа А/H3N2», – говорится в сообщении.

В столице продолжается иммунизация населения против сезонного гриппа. По состоянию на 26 ноября за счет всех источников финансирования в Москве привито более 7,4 миллиона человек, в том числе более 1,2 миллиона детей.

Активно проводимая прививочная кампания позволила добиться на сегодняшний день охвата прививками против гриппа 60,3% населения города, тогда как в предыдущем эпидсезоне на 47 неделе было привито 53,4% москвичей.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ и проведение прививочной кампании «Москва без гриппа» находятся на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве.