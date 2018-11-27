РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 ноя. Жители подмосковного Королева пожаловались на некачественно установленную остановку на проспекте Королева, сооружение сделало недоступным проход с коляской и проезд маломобильных граждан к тротуару, сообщил «РИАМО в Королеве» житель муниципалитета.

«Автобусную остановку установили на проспекте Королева, у дома №3. И если человек даже внушительных объемов может пройти по тротуару (проход, как видим, один – между остановкой и знаком), то мамы с колясками и инвалиды-колясочники вынуждены объезжать ее по проезжей части», – сказал житель.

Жители направили запрос по поводу решения проблемы в администрацию города.

Установка новых остановок в городском округе проходит по проекту «Городская среда». До конца этого года в Королеве должны появиться около 140 остановочных павильонов.