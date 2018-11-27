РИАМО - 27 ноя. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России о внесении сведений в отношении ООО «Валберт» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы УФАС России по Подмосковью.

Ранее в ведомство поступило обращение от ФКУ «Центральная база хранения ресурсов министерства внутренних дел Российской Федерации» о внесении сведений в отношении ООО «Валберт» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения.

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Валберт» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Компания не согласилась с решением и обратилась в суд. Арбитражный суд Москвы отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.