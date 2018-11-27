РИАМО - 27 ноя. Сотрудники центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ помогли 12-летнему москвичу Артему Фомину встретиться с известным летчиком-космонавтом, командиром легендарной экспедиции «Салюта-7» Владимиром Джанибековым, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в аккаунте «ВКонтакте».

Московский школьник написал письмо на космическую почту ВДНХ, в котором он описал свои впечатления после просмотра фильма «Салют-7». Он мечтал познакомиться с легендарным космонавтом, командиром экспедиции Джанибековым.

«За два месяца дети закидали космонавтов вопросами и пожеланиями (в письмах, отправленных на космическую почту ВДНХ – ред.). В одном из писем 12-летний москвич Артем Фомин рассказал о впечатлениях от фильма «Салют-7». Он основан на реальных событиях. Фильм очень впечатлил Артема, он мечтал познакомиться с героями полета», – написал Собянин.

Как добавляется в сообщении, школьник пообщался с командиром знаменитой экспедиции Владимиром Джанибековым. Дважды Герой Советского Союза подарил мальчику эмблему отряда космонавтов.

Космическая почта работает на ВДНХ в центре «Космонавтика и авиация» в павильоне №34 «Космос» с 4 октября. Посетители ВДНХ могут отправить письмо заслуженным летчикам-космонавтам, которые находятся на МКС или уже вернулись из экспедиций.

На самые необычные вопросы отвечает экипаж МКС, остальные письма не оставляют без внимания космонавты, вернувшиеся из экспедиций или готовящиеся к полету.