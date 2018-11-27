РИАМО - 27 ноя. Из-за матча пятого тура Лиги чемпионов УЕФА в столичных «Лужниках» южный вестибюль станции метро «Спортивная» будет работать только на выход, после игры вестибюль будет работать только на вход до окончания развоза болельщиков, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

В «Лужниках» во вторник пройдет матч пятого тура Лиги чемпионов УЕФА. Встретятся московский ЦСКА и чешский клуб «Виктория». Игра начнется в 20:55. Из-за проведения игры недоступны платные парковки на улицах Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, 3-я Фрунзенская, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта.

«До начала матча южный вестибюль станции «Спортивная» (1) будет работать только на выход», - говорится в сообщении.

После окончания матча южный вестибюль станции «Спортивная» (1) и станции МЦК «Лужники» (14) – только на вход до окончания развоза болельщиков.

«Пожалуйста, учитывайте это при планировании поездок», - отмечается в сообщении.