РИАМО - 27 ноя. В подмосковных Мытищах приступили ко второму этапу строительства жилого комплекса «Новое Медведково», в рамках которого будут возведены корпуса 2, 3, 4, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале второго этапа строительства жилого комплекса «Новое Медведково» в микрорайоне №17-А городского округа Мытищи», — говорится в сообщении.

В ходе второго этапа будут возведены корпуса 2, 3, 4. Общая площадь трех 18-этажных домов составит 39,133 тысячи квадратных метров. Дома рассчитаны на 506 квартир.

На прилегающей территории появятся места для отдыха, детская игровая и спортивная площадки, парковочное пространство, предусмотрено озеленение. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объектов», – отметил руководитель ведомства Артур Гарибян.

Застройщиком объекта выступает ООО «Осенний квартал». Плановое завершение строительства – первый квартал 2020 года.