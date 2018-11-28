РИАМО - 28 ноя. Суд рассмотрит по существу дело школьного стрелка из подмосковной Ивантеевки в среду.

28 ноября в Ивантеевском суде состоится заседание по делу школьного стрелка из Ивантеевки. Рассмотрение дела по существу. Видео и фото в ходе заседания запрещено, так как подсудимый несовершеннолетний.

В школе №1 подмосковной Ивантеевки 5 сентября учащийся разбросал дымовые шашки в классе и произвел выстрел из пневматического оружия. Подросток, вооруженный также отбивным кухонным молотком, напал на учителя и подорвал взрывпакет. В результате инцидента учитель получил черепно-мозговую травму и ранение лица. Также пострадали три ребенка, выпрыгнувшие из окна.