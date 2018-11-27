РИАМО - 27 ноя. Водителям Московской области рекомендуют обращаться в управление ГИБДД в случае ДТП или поломок автомобилей, на дорогах Московского региона ухудшилась ситуация из-за снегопада и гололедицы, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В связи с непогодой ГИБДД Московской области рекомендует водителям в случае поломки автомобилей, ДТП и возникновении нештатных ситуаций на дорогах обращаться в центр управления ГИБДД по Московской области +7 (495) 688-81-71 или по номеру «112», – говорится в сообщении.

Во вторник вечером в Москве и Подмосковье идет снегопад. По прогнозам синоптиков, осадки могут продлиться до 28 ноября. В такую погоду ухудшается видимость, что влечет за собой рост числа дорожно-транспортных происшествий.

Жителям рекомендуют пользоваться общественным транспортом.