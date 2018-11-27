РИАМО – 27 ноя. Известный журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал слова депутата, назвавшего ГУЛАГ «хорошей вещью», отметив, что у всех таких скандальных заявлений в последнее время одна причина — тщеславие.

Ранее 23-летний депутат городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков назвал ГУЛАГ «хорошей вещью». Он заявил, что заключенные работали на благо общества. Таким образом, Пирожков пытался объяснить, что от современных осужденных мало пользы.

«Очень многие люди, которые занимаются политикой, совершенно не думают о том, что они несут ответственность. Они больше думают о том, «как бы сделать так, чтобы они меня чаще вспоминали». А поскольку нет плохих статей, кроме некролога, то можно взболтнуть все, что угодно. По-моему, это просто тщеславное желание прославиться», - сказал в интервью Радио «Комсомольская правда» Познер.