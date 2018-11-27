В Москве появилась новая достопримечательность - Московская канатная дорога через Москву-реку с видом на Москву-сити, МГУ и «Лужники». Фуникулер 27 ноября заработал для посетителей, и до 24 декабря прокатиться по туристическому маршруту можно бесплатно. Обозреватель РИАМО вместе с первыми пассажирами канатки проехала в кабинке с панорамными окнами и узнала, откуда открываются самые красивые виды, как устроены станции и чем московский фуникулер похож на London Eye.

Канатка для всех

Новая канатная дорога – не первая для Москвы. Кресельный подъемник на Воробьевых горах (тогда – Ленинских) открыли еще в 1953 году, через три года после строительства одноименной смотровой площадки. Однако он предназначался не для туристов, а поднимал горнолыжников к 4 трамплинам. На старом подъемнике длиной 340 метров было две станции: возле смотровой площадки на Воробьевых горах и на набережной. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. инфраструктура пришла в негодность и постепенно была выведена из эксплуатации. Окончательно старый подъемник был демонтирован летом 2016 года, проектирование новой канатной дороги через Москву-реку началось в январе, строительство - в мае 2017 года. Власти Москвы обещали, что новая канатка будет длинной – протяженностью 720 метров, и многофункциональной – не только для лыжников, но и для туристов, романтических прогулок москвичей и как новый вид транспорта, который позволит добраться от Воробьевых гор до стадиона «Лужники» за 5 минут.

Открыть современный фуникулер должны были к чемпионату мира по футболу-2018, но завершили строительство только в ноябре.

Станции с фудкортом

Маршрут канатной дороги проходит по трем станциям: «Воробьевы горы», которая располагается на улице Косыгина, рядом со знаменитой смотровой площадкой, «Новая Лига» на Воробьевской набережной, станция для горнолыжников, чтобы подняться наверх, и «Лужники» на Лужнецкой набережной, рядом с одноименным стадионом.

В первый день работы пассажирам можно было прокатиться по круговому маршруту от станции канатки «Воробьевы горы», где выстроилась очередь из нескольких десятков человек.

Впрочем, внутри станций тоже есть чем заняться – в павильоне станции «Воробьевы горы» для пассажиров работает сувенирная лавка, «Баскин Робинс» и кофейня, из которой открывается вид на Москва-реку даже лучше, чем из кабинок.

На станции «Лужники» уже начал работать огромный фудкорт «МосМаркет» - на площади 650 кв. м разместились 20 ресторанов, в том числе вьетнамской, китайской, европейской кухни и др. Развлекать посетителей с четверга по воскресенье здесь также планируют живой музыкой, а летом на станции «Лужники» будут работать две большие веранды с видом на Москву-реку и Воробьевы горы.

Стали известны тарифы на проезд по новой канатной дороге в Москве>>

Как в Лондоне

Старый подъемник от новой канатной дороги отличается не только протяженностью маршрута, но и устройством кабин. Внутри каждой - медиаэкран, разъемы для наушников аудиогида на четырех языках, светодиодная подсветка, зацепы для велосипедов, лыж и сноубордов.

Кабинки фуникулера с панорамными окнами по своему устройству немного напоминают London Eye - колесо обозрения в Лондоне, но у нас кабинки значительно меньше, рассчитаны на 8 мест. По данным пресс-службы Московской канатной дороги, самая высокая точка – 60 метров. Как и в London Eye, самый красивый вид из кабинки – на воду. С высоты птичьего полета через Москву-реку можно сделать панорамные фотографии МГУ, «Лужников» и Москва-сити. Пол кабинки тоже инстаграмный – с надписью: «Москва».

Закрытых кабинок на новом фуникулере – 35, их них – две свадебные, дополнительно горнолыжники смогут воспользоваться 10 открытыми кресельными кабинками на 4 места каждая, которые будут перемещаться по малому кругу – между Воробьевской набережной и смотровой площадкой.

«Будем кататься каждый день»

Канатная дорога рассчитана на перевозку до 1,6 тысячи пассажиров в час, но в первый день работы желающих покататься оказалось гораздо больше - вход в павильон «оккупировали» сотни человек, среди которых было много туристов и пенсионеров.

«Мы уже записали поздравление с днем рождения из кабинки. Поражают разные уровни высоты, ты как будто паришь над Москвой-рекой», - рассказывает семья туристов из Краснодарского края.

Большинство пенсионеров, которые пришли на открытие, хотели прокатиться по второму кругу, но из-за наплыва посетителей им предлагали встать снова в очередь. Они ворчали, но видами были довольны.

«Вид прекрасный, буду ходить каждый день, пока бесплатно», - рассказывает пенсионерка из Москвы.

«Еще не разобрались, насколько это красиво», - отметил пенсионер.

По словам туриста из Германии, который случайно попал на открытие, увидев очередь, ему все понравилось, но хотелось бы подняться еще выше.

Мама с дочкой из Москвы считают, что из кабинок фуникулера Москва-сити открывается с необычного ракурса.

«Под тобой вода, ощущение, что ты висишь в воздухе, для Москвы - это необычно, нигде такого нет», - отмечают посетители.

Канатная дорога в Москве первый месяц будет работать бесплатно>>