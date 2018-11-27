РИАМО - 27 ноя. Жители столичного Новокосина подали около 3 тысяч заявлений на оформление резидентных парковочных разрешений, которые позволяют парковать машины на платных парковках бесплатно с 20:00 до 08:00, сообщается на сайте московского паркинга.

Платную парковку ввели на 10 улицах Новокосина 23 октября.

«С начала октября автомобилисты подали порядка 3 тысяч заявлений на оформление резидентных парковочных разрешений в Новокосине. Заявки подавались через портал mos.ru и в многофункциональных центрах. Всего через портал было подано 512 заявлений, остальные подавались через МФЦ», — говорится в сообщении.

Резидентные разрешения позволяют владельцам автомобилей парковать машины на платных парковках на улицах своего района бесплатно с 20:00 до 8:00 в течение одного, двух или трех лет по выбору. Автомобилисты также могут внести годовую резидентную плату в размере 3 тысяч рублей для круглосуточной парковки. Подать заявление на оформление нового разрешения можно за 2 месяца до окончания действия предыдущего.