РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 ноя. В микрорайоне Железнодорожный Балашихи расписали подъезд №2 на улице Пионерской, работы проводились по губернаторской программе «Мой подъезд», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Подъезд №2 на улице Пионерской, дом №9 приемку прошел. Особенно хочется отметить творческие решения в художественной росписи на стенах. Было бы замечательно, если бы все управляющие компании делали такие подъезды. Жители довольны качеством выполненных работ. В ходе капитального ремонта в подъезде провели штукатурно-малярные работы: покрасили стены, потолки, уложили плитку, а также заменили входные двери», – сказал консультант 25-го территориального отдела Госжилинспекции Московской области Тимур Гагуа.

Он добавил, что представители надзорного ведомства и управляющих компаний также провели приемку 28 подъездов после ремонта на улицах Адмирала Нахимова, Новой, Октябрьской, Граничной и других.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что с начала 2018 года в городском округе по программе «Мой Подъезд» капитально отремонтировали 1260 подъездов в многоквартирных домах, 600 из которых прошли приемку выполненных работ.