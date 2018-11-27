РИАМО - 27 ноя. Новая Московская канатная дорога не будет работать с 3 по 6 декабря, в обычные дни график работы дороги будет прежним, и до 24 декабря включительно можно будет прокатиться бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы канатной дороги.

«Московская канатная дорога, которая сегодня официально начала свою работу для жителей и гостей столицы, не будет работать в следующие даты: 3, 4, 5, 6 декабря в связи с ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства», — говорится в сообщении.

В обычные дни, в том числе будни и выходные, график будет прежним: до 24 декабря включительно по дороге можно будет прокатиться бесплатно, ежедневно с 12:00 до 20:00.

Первая в столице канатная дорога открылась для пассажиров во вторник и первый месяц работает бесплатно. Движение стартовало в 12:00 на станции «Воробьевы горы».

Всего на маршруте канатной дороги три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки). Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio.

В дальнейшем на канатной дороге тариф «туда» составит 400 рублей в будни и 500 рублей в выходные. Тариф «туда-обратно» – 700 рублей в будни, 800 рублей в выходные. Льготный проезд для инвалидов второй и третьей групп, пенсионеров, детей 7-14 лет, студентов и членов многодетных семей по тарифу «туда» составит 300 рублей в будни, 400 рублей в выходные.

Спортивный маршрут на канатной дороге запустят с февраля 2019 года, когда будет проходить Кубок мира FIS по фристайлу.