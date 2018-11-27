РИАМО - 27 ноя. Россельхознадзор назначил крупный штраф собственнику земельных участков сельскохозяйственного назначения в Солнечногорском районе Подмосковья, территория заросла сорняком, а также на ней складировались отходы, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В конце сентября управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провело проверку соблюдения требований земельного законодательства РФ ООО «Северные земли». Организация владеет двумя земельными участками сельскохозяйственного назначения, общей площадью 172,8 гектара, на территории Солнечногорского района.

«В результате проверки установлено, что собственником не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по защите сельскохозяйственных земель от зарастания и загрязнения. Земельные участки заросли сорной растительностью - осот полевой, метлица, бодяк полевой, лопух большой, пижма, борщевик Сосновского. А также древесно-кустарниковой растительностью - береза, ива, ольха», - говорится в сообщении.

Общая площадь зарастания составила 171,1 гектара. Также земельные участки были загрязнены строительным мусором, отходами производства и потребления.

В ноябре за невыполнение установленных требований земельного законодательства, управление Россельхознадзора оштрафовало компанию в соответствии на 400 тысяч рублей. Ей было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Всего с начала 2018 года за нарушение земельного законодательства РФ, по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ Управлением Россельхознадзора привлечено 148 юридических лиц на сумму более 50 миллионов рублей.