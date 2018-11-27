РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 ноя. Госавтоинспекция подмосковной Балашихи будет выявлять нарушителей правил дорожного движения в зоне пешеходных переходов до 2 декабря, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» с начала текущего года совершено 91 ДТП с участием пешеходов, в результате которых семь человек погибли, 85 ранены, из них 10 детей. Цель мероприятия – снижение количества и тяжести ДТП, связанных с наездами на пешеходов в зоне действия пешеходных переходов.

«С 26 ноября по 2 декабря в городских округах Балашиха и Реутов проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленное на снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях и стабилизацию аварийной обстановки с участием пешеходов», – говорится в сообщении.

В ходе рейда водителям и пешеходам напомнят о соблюдении правил дорожной безопасности, взаимоуважении и культуре на дороге. Особое внимание инспекторы уделят использованию световозвращающих элементов в темное время суток.