РИАМО - 27 ноя. Три сада фестиваля «Цветочный джем» в столице стали лауреатами самой престижной профессиональной национальной премии по ландшафтной архитектуре, получив одно золото и две серебряные награды, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Сразу три сада – проекты Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем - 2018» и одноименного фестиваля, в рамках которого в Москве в августе-сентябре прошел финал конкурса, стали лауреатами IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре 2018 года. Это самая престижная профессиональная национальная премия», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в номинации «Лучший реализованный выставочный сад» золото получил специальный проект «Цветочного джема» сад Джеймса Бассона «Кармен» в сквере Майи Плисецкой; серебро у проекта Питера Финка и Мэтью Чайлдса «Не торопись!» на Тверском бульваре.

Серебряный диплом номинации «Лучший общественный нереализованный проект площадью менее 1 гектара» также получил проект парка Ольги Грибовой и Анастасии Остроумовой, где за основу был взят выставочный сад «В потоке» - в дни «Цветочного джема» сад можно было увидеть на Новом Арбате.

Фестиваль «IX Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре» - ежегодное профессиональное мероприятие, которое проводит Ассоциация ландшафтных архитекторов России. Премия является профессиональной наградой всероссийского уровня, которая учреждена Ассоциацией ландшафтных архитекторов и Союзом архитекторов России - самыми авторитетными в этой сфере общероссийскими общественными организациями.

В этом году в конкурсе принимали участие проекты и реализованные ландшафтные решения, выполненные за последние 5 лет.

«Нам приятно отметить, что сразу три наших сада, представленных на фестивале «Цветочный джем» в этом году, были отмечены профессиональным сообществом. Специальные проекты фестиваля - сад «Кармен» Джеймса Бассона и «Не торопись!» Питера Финка и Мэтью Чайлдса, а также сад «В потоке» Ольги Грибовой и Анастасии Остроумовой, который был представлен в номинации «Большой выставочный сад», очень понравились москвичам и туристам, которые с удовольствие гуляли по этим площадкам, фотографировались, отдыхали, встречались с друзьями», - отметили организаторы фестиваля «Цветочный джем».