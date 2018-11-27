РИАМО - 27 ноя. Московская канатная дорога, прокатиться по которой жители и гости столицы могут со вторника, принимает новые потоки пассажиров даже в условиях снегопада, говорится в сообщении пресс-службы канатной дороги.

По данным Росгидромета, с 19 часов вторника в Москве идет слабый ливневый снег, температура составляет минус 4 градуса. Ранее синоптики сообщали, что до конца дня в городе выпадет до 5 сантиметров снега.

«Московская канатная дорога готова работать практически в любых погодных условиях. Сейчас на улице достаточно обильный снег, но это никак не мешает принимать новые потоки пассажиров», — говорится в сообщении.

Как добавляется в материале, по федеральным нормам и правилам безопасности подобных объектов, допустимая скорость ветра, при которой может работать канатная дорога, составляет около 15 метров в секунду. Если скорость ветра в разы превышает допустимые нормы, то компьютер воздушного транспорта определяет необходимые данные и включается автоматическое замедление с последующей остановкой.

Первая в столице канатная дорога открылась для пассажиров во вторник и первый месяц работает бесплатно. Движение стартовало в 12:00 на станции «Воробьевы горы».

Всего на маршруте канатной дороги три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки). Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio.

В дальнейшем на канатной дороге тариф «туда» составит 400 рублей в будни и 500 рублей в выходные. Тариф «туда-обратно» – 700 рублей в будни, 800 рублей в выходные. Льготный проезд для инвалидов второй и третьей групп, пенсионеров, детей 7-14 лет, студентов и членов многодетных семей по тарифу «туда» составит 300 рублей в будни, 400 рублей в выходные.

Спортивный маршрут на канатной дороге запустят с февраля 2019 года, когда будет проходить Кубок мира FIS по фристайлу.