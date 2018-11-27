РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. В подмосковном Подольске установили пять новых хоккейных площадок, еще 12 отремонтировали, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В 2018 году в Подольске провели работу по установке новых и ремонту существующих хоккейных площадок. В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации обустроил пять новых хоккейных площадок», – говорится в сообщении.

Площадки обустроили по следующим адресам: Октябрьский проспект, дом №5А; улица Маштакова, дом №11; микрорайон Климовск, улицы Школьная, дом №50, Советская, дом №16, Революции, дом №3.

На 12 хоккейных площадках сделали ремонт бортов, ограждения, освещения, основания и калиток по следующим адресам: на улицах Академика Доллежаля, дом №13; Свердлова, дом №47; Высокая, дом №6; Кирова, №3; Шаталова, дом №4; Веллинга, дом №14; микрорайон Климовск, улица Заводская, дом №26; в поселках МИС; Быково: на улицах Школьная, дом №9, Энтузиастов, дом №2Б; в деревнях Александровка и Федюково.