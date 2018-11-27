РИАМО - 27 ноя. Следственный комитет начал проверку по информации о применении физической силы тренером в отношении ребенка в подмосковном Наро-Фоминске, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«В эфире одного из федеральных телеканалов 27 ноября 2018 года вышел сюжет о том, что в городе Наро-Фоминске в одной из спортивных секций тренер применил по отношению к ребенку физическую силу. Таким образом наказав мальчика за ошибку. По данному сообщению СМИ следственным отделом по городу Наро-Фоминск ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

В настоящее время запланировано проведение необходимых проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.