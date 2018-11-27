РИАМО - 27 ноя. В 2018 году в декабре в Подмосковье и Москве будет холоднее, чем в декабре 2017 года, в ближайшее время наиболее холодная погода ожидается в период с 29 ноября по 1 декабря, сообщил РИАМО во вторник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Нынешний декабрь будет заметно холоднее прошлогоднего. Все расчеты об этом говорят. В первых числах декабря температурный фон будет около и ниже нормы», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что наиболее холодная погода в ближайшее время установится 29, 30 ноября и 1 декабря.

«Месяц начнется с морозной погоды. Ночью минус 11 - минус 16, днем тоже нежарко - минус 6 - минус 7. Утром все москвичи будут собираться при такой бодрящей температуре, которая будет способствовать активной рабочей деятельности, то есть будет холодная, вполне морозная погода. Ниже нормы температура будет в конце ноября и первого декабря на 5-6 градусов», - отметил Вильфанд.

Он добавил, что погода будет опережать свое развитие практически на месяц.

Также он отметил, что 2 декабря ожидается небольшой снег, который продолжится 3 декабря. В эти дни атмосферное давление начнет понижаться, а температура постепенно повысится.