РИАМО - 27 ноя. Почти 700 человек спели знаменитую «Катюшу» в честь юбилея песни в Музее Победы, это стало самым массовым исполнением знаменитой композиции, говорится в сообщении информационного центра ФГБУК «Музей Победы».

Флешмоб прошел накануне 80-летия песни «Катюша».

«Вначале «Катюша» прозвучала в исполнении образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации, а затем песню подхватили посетители музея», – говорится в сообщении.

Во флешмобе также приняли участие многие москвичи и гости столицы, кадеты, родственники военнослужащих, члены общественной организации бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гости Музея Победы.

«Акция организована Музеем Победы совместно с Росгвардией и Общероссийской организацией «Офицеры России», – добавляется в сообщении.

«Катюшу» впервые исполнили 28 ноября 1938 года. Автор музыки – Матвей Блантер, автор слов – Михаил Исаковский. Первыми исполнителями «Катюши» стали Вера Красовицкая, Георгий Виноградов и Всеволод Тютюнник. Позже песня вошла в репертуар Лидии Руслановой, Георгия Виноградова, Эдуарда Хиля, Анны Герман, Дмитрия Хворостовского и других певцов.

Во время войны «Катюшами» называли мобильные реактивные минометы БМ-8 и БМ-13. Первый залп из него 14 июля 1941 года дала батарея капитана Ивана Флерова.