РИАМО - 27 ноя. Корпорация «Ростех» окончила разработку двигателя для отечественного ударного вертолета Ми-28НМ «ночной охотник», который поступает в серийное производство, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.
«В настоящий момент разработчик силовой установки – предприятие ОДК-Климов – приступает к началу серийного производства», — говорится в сообщении пресс-службы корпорации.
По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, данный двигатель значительно повышает характеристики Ми-28НМ и делает его одним из лучших в мире.
Евтушенко также добавил, что новейшая техника создана для поиска и уничтожения танков, а также других видов бронированной техники.
«При выполнении боевых задач в условиях активного огневого противодействия ключевую роль играют скорость и маневренность вертолета», — подчеркнул Евтушенко.
Как пишет издание, разработанный для Ми-28НМ двигатель ВК-2500П в отличие от базового ВК-2500 оснащен модернизированной системой автоматического управления, которая сделает проще техническое обслуживание, а помимо этого сделает более безопасным сам полет.
Максимальная мощность двигателя - 2,8 тысячи лошадиных сил.
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