РИАМО - 27 ноя. Колонны специализированной коммунальной техники во вторник приступили к прометанию улично-дорожной сети Москвы на всю ширину проезжей части, сообщил РИАМО заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Во вторник вечером в Москве идет снегопад .По прогнозам синоптиков, в некоторых районах столицы осадки могут продолжаться до утра 28 ноября. В такую погоду ухудшается видимость, что влечет за собой рост числа дорожно-транспортных происшествий.

«Техника проводит прометание тротуаров, межквартальных проездов, парковок, дворовых территорий с последующей их сплошной противогололедной обработкой», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что одновременно в Москве началась уборка от снега подходов к остановкам общественного транспорта, станций метро, подземным и наземным переходам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка, а также пешеходных зон.