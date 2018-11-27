РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 ноя. Около семи минут заняла тренировочная эвакуация администрации подмосковного Красногорска, из здания вывели более 280 человек, сообщил начальник Красногорского пожарно-спасательного гарнизона Роман Мирошниченко.

«Сегодня (27 ноября – ред.) в соответствии с распоряжением губернатора Московской области проводилась ежеквартальная тренировка по эвакуации граждан на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в администрации горокруга Красногорск. Эвакуация заняла около семи минут. Из здания вывели 289 человек», – сказал Мирошниченко.

Он добавил, что по легенде учений возгорание произошло на четвертом этаже здания в помещении, где идет ремонт. Пожарную сигнализацию запустили в ручном режиме.

«Время прибытия первых пожарных расчетов составило порядка 4-5 минут, что соответствует требованиям федерального законодательства», – отметил Мирошниченко.

По его словам, тренировки по пожарной безопасности прошли во вторник во многих образовательных, спортивных, культурных и торговых организациях муниципалитета.