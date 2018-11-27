РИАМО - 27 ноя. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области начал проверку по извещению об окончании строительства жилого дома №29 в поселке Майданово городского округа Клин, новостройка является частью жилого комплекса «Майданово Парк», говористя в сообщении пресс-службы ведомства.

«Согласно проекту, площадь 9-этажного дома составляет 10417 квадратных метров», – сказал руководитель Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

По его словам, дом рассчитан на 180 квартир, из которых 36 студий, 72 однокомнатных, 72 двухкомнатных. Общая жилая площадь составляет 8706 квадратных метров.

В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения. Застройщиком выступает ООО «Компания ТехноСтройОлимп».

По словам главы Главгосстройнадзора, после проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения всех замечаний объекту выдадут заключение о соответствии.