РИАМО - 27 ноя. Москвичей просят быть предельно внимательными на станциях Московского центрального кольца из-за ухудшения погодных условий, снегопад в столице будет продолжаться в течение суток, сообщается в аккаунте МЦК «ВКонтакте».

«Уважаемые пассажиры, будьте внимательны и осторожны! На улице начался снегопад. <…> Просим быть предельно аккуратными и соблюдать правила безопасности: не стоять у края платформы в ожидании поезда, не ходить по путям, держать детей за руку», – говорится в сообщении.

В сообщении также добавляется, что «Ласточки» курсируют по графику.

Во вторник вечером в Москве идет снегопад. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах столицы осадки могут продолжаться до утра 28 ноября. В такую погоду ухудшается видимость, что влечет за собой рост числа дорожно-транспортных происшествий.

Жителям рекомендуют пользоваться городским транспортом.