РИАМО - 27 ноя. На ВДНХ с середины ноября проведут более 180 развлекательных и образовательных мероприятий для детей, на «Городской ферме» пройдут сказочные спектакли, в «Москвариуме» мюзикл, на «Робостанции» химические эксперименты, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«С середины декабря юных гостей ВДНХ ждет более 180 развлекательных и образовательных мероприятий: сказочных спектаклей на «Городской ферме», встреч с Дедом Морозом в Доме культуры, научных квестов в экспозиции Политехнического музея на ВДНХ, химических экспериментов на «Робостанции», а также «кругосветных путешествий» вместе с морскими обитателями в «Москвариуме», – говорится в сообщении.

Так, интерактивный театр «Кураж» покажет спектакли «В гостях у Деда Мороза». Помимо спектакля для ребят проведут мастер-классы и интерактивную дискотеку в фойе Дома культуры. Мероприятия состоятся 26-30 декабря и 2-5 января.

С 15 декабря по 13 января на «Городской ферме» ВДНХ пройдут новогодние представления и творческие мастерские для детей «Елки на ферме».

«Детям предстоит отправиться в захватывающие приключения, искать сокровища, а также научиться танцевать твист и мастерить новогодние подарки своими руками. Во время представлений юных гостей и их родителей будут ждать угощения и ароматный чай», – добавляется в сообщении.

На интерактивной выставке «Робостанция» с 22 декабря по 15 января в павильоне №2 пройдет «ЭЛЕМЕНТарная елка». Ребята станут участниками новогодней истории, где их ждет химическое шоу, бумажная дискотека, знакомство с роботами.

Кроме того, с 22 по 30 декабря в экспозиции Политехнического музея «Россия делает сама!» в павильоне №26 для детей организуют новогодние представления «Идентификация Снегурочки?». Юные посетители пройдут детективный квест.

В океанариуме «Москвариум» состоится премьера – мюзикл с морскими животными и цирковыми артистами «Вокруг света за Новый год».

Мероприятия платные – от 1 тысячи до 1,9 тысячи рублей.