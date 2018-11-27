РИАМО - 27 ноя. Индийская текстильная компания планирует разместить свое предприятие в Подмосковье, сейчас инвестор дорабатывает проект и в ближайшее время совместно с Корпорацией развития Московской области (КРМО) начнет подбор площадки в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Договоренности о взаимодействии между КРМО и инвестором были достигнуты на площадке X Российско-Индийского бизнес-диалога, который прошел в рамках V Евразийского экономического конгресса.

«Международные бизнес-встречи в формате диалога, такие как прошедший конгресс, позволяют нам значительно расширить свое представление о потенциальных инвесторах. Индия, например, пока не входит в число самых активных инвесторов в Подмосковье – у нас в регионе работает порядка 10 компаний с индийским капиталом. Однако на форуме мы увидели огромный интерес со стороны индийского бизнеса к российским рынкам», - сказал заместитель гендиректора КРМО Максим Черешнев.

По его словам, помимо текстильной компании, в частности, представители Подмосковья пообщались и с холдингом Salai Holdings, производящим пищевые добавки и специи.

«У компании есть планы по расширению своего бизнеса в России, и КРМО готова оказать индийскому предприятию поддержку в поиске оптимальных инвестиционных вариантов в Подмосковье. Еще одна компания из Индии – Green Gardens ищет в России партнера для реализации своего инвестиционного проекта в сфере АПК. КРМО также окажет компании содействие в этом вопросе. Это только некоторые компании, с которыми мы нашли очень перспективные сферы для сотрудничества», - отметил Черешнев.

Помимо переговоров с представителями производственного сектора Индии, КРМО встретилась и с президентом Индийского бизнес-альянса (ИБА) Сэмми Котвани, который сообщил об интересе ряда индийских бизнесменов к приобретению земельных участков промышленного назначения в Подмосковье.

По словам Черешнева, совместно с ИБА КРМО планируется в ближайшее время провести деловые встречи по этому вопросу непосредственно с интересантами, которых КРМО свяжет напрямую с индустриальными парками Подмосковья.

Как в свою очередь заявил министр инвестиций и инноваций региона Вадим Хромов, только в последнее время в Московской области появилось два крупных инвестора из Индии.

«В Клинском округе компания с участием индийского капитала «Амтел Пропертиз» в прошлом году реализовала многофункциональный торгово-логистический комплекс класса А+ «Амтел-Пропертиз». Объем инвестиций составил около 1,5 миллиардов рублей. Также буквально на прошлой неделе завершилось строительство первой очереди фармацевтического предприятия «ПСК Фарма». Общий объем заявленных инвестиций в проект превышает 2 миллиарда рублей», - добавил Хромов.

Он также отметил, что объемы вложений в Подмосковье свидетельствуют о росте доверия к рынку, к перспективам развития региона со стороны индийского бизнеса.

«Поэтому мы ожидаем дальнейшего развития отношений Московской области с инвесторами из Индии», - подытожил Хромов.