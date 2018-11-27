РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 ноя. В подмосковной Балашихе на улице Свердлова автомобиль Skoda Superb сбил 16-летнего пешехода, подросток получил телесные повреждения, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Накануне вечером на улице Свердлова, у дома №13/4 произошло дорожно-транспортное происшествие.

«Водитель автомашины Skoda Superb допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП 16-летний подросток получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Мальчик переходил проезжую часть дороги на нерегулируемом пешеходном переходе справа налево по ходу движения автомобиля.