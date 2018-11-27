РИАМО – 27 ноя. Банк «Возрождение» включили в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления правительства Российской Федерации «О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах», говорится в сообщении пресс-службы банка.

Всего в список вошли 20 банков. Полный перечень по состоянию на 1 ноября 2018 года опубликован сайте Центрального банка.

«Таким образом, банк «Возрождение» допущен ЦБ РФ к временно свободным средствам федерального бюджета и внебюджетных фондов, государственных компаний и корпораций», - отмечается в материале.