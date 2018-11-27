РИАМО - 27 ноя. Свыше 480 единиц спецтехники, в том числе 247 комбинированных дорожных машин, очищают дороги Подмосковья от снега во вторник вечером, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Москве и Подмосковье во вторник начался снегопад, в связи с этим дорожный комплекс переведен на усиленный режим работы.

«Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспортных средств по региональной сети автодорог проводится предварительная обработка реагентами, осуществляется мониторинг дорожной ситуации. Дополнительная снегоуборочная техника будет выведена на линии по мере необходимости», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, во время снегопадов на опасных участках дорог проходит обработка противогололедными материалами. Кроме того, такую обработку проводят и на социально значимых объектах – остановках общественного транспорта и тротуарах.

Минтранс региона рекомендует всем участникам дорожного движения быть аккуратными на дорогах, соблюдать дистанцию, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Пешеходам следует переходить дорогу только в специально отведенных местах, на одежде иметь светоотражатели.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 28 ноября в Московской области будет облачно с прояснениями, местами снег, гололедица. Температура воздуха составит минус 8-13 градусов. Местами по области снег прогнозируется до конца недели.