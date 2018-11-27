РИАМО - 27 ноя. Девелоперская группа «Сити-XXI век» опровергла распространенную в Сети информацию о якобы уничтожении застройщиком парка XVIII века в подмосковной Опалихе, девелопер намерен сохранить все здоровые деревья и пруды и создать настоящий парк еще большей площадью, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Ни одно дерево в границах зеленых усадебных территорий прошлого не тронуто. Вся деятельность на участке ведется строго в соответствии с его градостроительным статусом и разрешительной документацией», - говорится в сообщении.

Участок в подмосковной Опалихе является частью территории бывшего ведомственного дома отдыха «Опалиха», который на момент его приобретения девелопером в 2014 году уже более 10 лет находился в брошенном состоянии, огороженный и закрытый для общественного доступа.

«Со времен приватизации участок определен под жилую застройку, данный статус он имеет и на сегодняшний день. Каких-либо документальных или архивных подтверждений сохранности на участке парка XVIII века не имеется. Территория в ее нынешнем состоянии не может считаться вековым парком в силу фактов, подтвержденных дополнительными исследованиями: на участке всего четыре дерева возрастом от 150 до 200 лет, остальные деревья относятся к советскому периоду высадки; регулярность высадки, характерная для парка, при этом отсутствует», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, в пресс-релизе добавляется, что отсутствие исторического наследия, тем не менее, не опровергает историю места.

В частности, в XVIII веке 1,5 гектара в центральной части настоящей территории, согласно архивам, были плодовым садом в хозяйстве дворян Николевых. Позже сад был расширен до почти 2,5 гектаров и превратился в древесный питомник князя Н.Б. Юсупова, который культивировал здесь разные породы деревьев.

«В этих исторических границах в силу преемственности девелопер сохранит все здоровые деревья и пруды и создаст настоящий парк еще большей площадью - почти 3 гектара (с прудами – 3,7 гектара). На текущий момент территория, отведенная под будущий парк, огорожена забором, ни одно произрастающее на ней дерево не тронуто», - подчеркивается в материале.

Концепция будущего парка разрабатывалась на конкурсной основе профессиональными ландшафтными бюро в диалоге с местными жителями. Победителем народного голосования стало архитектурное бюро Асадова, которое предложило максимально сохранить естественно сложившуюся природную среду, провести комплекс оздоровительных мероприятий, облагородить пруды и учесть в благоустройстве интересы разных возрастных групп. На основе выигравшей концепции в настоящее время разрабатывается проектная документация на будущий парк.

После завершения работ парк будет передан городу и доступен для всех жителей Красногорска.

В материале отмечается, что оставшаяся – непарковая - территория будет развиваться в соответствии с действующим градостроительным назначением: на ней появится невысотная застройка (четыре-шесть этажей), детский сад, спорткомплекс, будет проведено комплексное благоустройство. Вся разрешительная документация на осуществление строительных работ получена. В настоящее время на этой территории ведется подготовка строительной площадки, обязательства по компенсационному озеленению предполагают последующую высадку деревьев-аналогов с коэффициентом 1,8. Никаких нарушений законодательства в части проводимых на участке работ не допускается.

Проект с парком является вторым миниполисом «Сити-XXI век» на территории Опалихи. Продажи в нем откроются в ближайшее время.