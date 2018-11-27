РИАМО - 27 ноя. Аэропорты Московского авиаузла работают в штатном режиме в снегопад, сообщили РИАМО во вторник представители воздушных гаваней.

Во вторник вечером в Москве идет снегопад. По прогнозам синоптиков, в некоторых районах столицы осадки могут продолжаться до утра 28 ноября. В такую погоду ухудшается видимость, что влечет за собой рост числа дорожно-транспортных происшествий.

«Шереметьево» работает в штатном режиме. Рейсы выполняются согласно расписанию», - сказал собеседник агентства.

Аэропорт «Домодедово» мобилизовал технику и работает штатно.

«Видимость в районе достаточная для своевременного прилета и вылета рейсов - свыше 8 тысяч метров. Отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет. К началу зимнего сезона аэропорт подготовил более 60 единиц спецтехники: снегоуборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры для удаления снежного наката, технику для распределения химреагентов и другие машины», - отметил сотрудник пресс-службы «Домодедова».

Он добавил, что вся техника оборудована датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем. В аэропорту обеспечен запас арктического дизельного топлива, которое рассчитано на эксплуатацию при температуре до минус 54 градусов по Цельсию.

Аэропорты «Внуково» и «Жуковский» также работают штатно.