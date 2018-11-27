РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 ноя. На площадях и улицах подмосковных Люберец установили и нарядили 19 новогодних елок, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В преддверии новогодних праздников городской округ Люберцы украсили 19 новогодних зеленых красавиц. Самая высокая из них около Люберецкого ДК – ее рост больше 16 метров», – говорится в сообщении.

Пять елок установили в городе Люберцы, три – в поселке Малаховка, четыре – в поселке Красково, пять – в Томилине и две в Октябрьском.

Адресный перечень новогодних елок можно посмотреть на официальном сайте.