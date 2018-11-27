РИАМО - 27 ноя. С начала вторника в Москве выпало три сантиметра снега, по прогнозам, к ночи высота снега достигнет пяти сантиметров, при этом температурные значения близки к нормальным, сообщил РИАМО специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«У нас проходит холодный атмосферный фронт, но ничего серьезного он не несет - немного снега. За ним уже будет похолодание. На текущий момент выпало три сантиметра снега, к ночи еще сантиметра два нападает. Это ниже нормы, напоминаю, что для этих дней она составляет семь сантиметров. Этот фронт вторичный, уже проходит. Сильного снегопада ждать не стоит», - сказал Цыганков.

Он добавил, что последние шесть дней среднесуточная температура в Москве была выше нормы, но во все дни этой недели температура будет соответствовать норме и даже опускаться ниже. Среднесуточная температура для этого времени года в Москве составляет минус четыре градуса.