РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. В подмосковном Подольске зимой проложат восемь лыжных трасс, для их обслуживания приобрели четыре снегохода, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Зимой в Подольске совершить лыжные прогулки можно будет в восьми местах. Лыжные трассы проложат в районе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» в микрорайоне Климовск длиной 7,5 километров; в поселке Дубровицы – 5 километров; в микрорайоне Львовский – 3 километра; возле железнодорожной станции «Весенняя» и около улицы Профсоюзной – 2 километра; около улицы Маштакова и в лесопарке Елочки – 1,5 километра», – говорится в сообщении.

В лесопарке Дубки в связи со строительством Федерального детского реабилитационного центра изменят конфигурацию трассы протяженностью 3 километра. Трассы будут обслуживаться силами и средствами учреждений физической культуры и спорта.

«Для повышения качества обслуживания трасс по решению главы горокруга Подольск Николая Пестова за счет средств, собранных в день благотворительного труда ЗАО «ЗиО-Здоровье», приобрели четыре снегохода «Буран» и два комплекта навесного оборудования», – сказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Сергей Сабинин.

Сабинин выразил благодарность руководству и сотрудникам предприятия за помощь и оборудование, которое поможет содержать лыжные трассы в достойном состоянии в любую погоду.

Также в Подольске функционирует горнолыжный комплекс «Красная горка» с двумя спусками и детским склоном. Комплекс оборудован подъемником и системой искусственного оснежения. Здесь предоставлен прокат горных лыж и сноубордов, проводятся занятия под руководством инструкторов.