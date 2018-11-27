РИАМО - 27 ноя. Мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Юго-Западная» Сокольнической линии московского метро и погиб от полученных травм, для обеспечения безопасности пассажиров на время восстановления движения поездов были закрыты несколько станций, сообщил РИАМО во вторник пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Около 16:45 на станции метро «Юго-Западная» произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 25-летний гражданин Республики Узбекистан упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на пассажира», - сказал Мышляев.

Он добавил, что сотрудники УВД на метрополитене, несущие службу на платформе станции, незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи.

«В 16:52 было снято напряжение для извлечения тела, затем тело извлекли и подали напряжение на путь в 17:30. Движение по линии в целом восстановлено. Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи была констатирована смерть потерпевшего с предварительным диагнозом «поездная травма, несовместимая с жизнью», - сказал Мышляев.

Он добавил, что, учитывая проблематичность извлечения тела погибшего из-под поезда, в 17:17 было принято решении о закрытии на вход станций метро «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Румянцево», «Саларьево» Сокольнической линии.

«Станции закрывались на вход с целью обеспечения безопасности пассажиров и ввиду отсутствия движения поездов, чтобы не допускать столпотворения у эскалатора и на платформе. После восстановления движения, в 17:35 станции вновь открыли на вход для пассажиров», - уточнил Мышляев.

По его словам, полицейские на данном этапе опрашивают свидетелей и очевидцев происшедшего, а также машиниста электропоезда. Машинист подтвердил, что погибший самостоятельно шагнул под поезд. Заказан видеообзор с камеры наблюдения, проводится проверка.

«В целом, инцидент на движение на Сокольнической линии не повлиял. Все службы метро сработали оперативно. Информация об инциденте была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», - заключил Мышляев.

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