РИАМО - 27 ноя. Движение поездов на южном участке Сокольнической линии Московского метрополитена оперативно ввели в график после инцидента с пассажиром на станции «Юго-Западная», сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичной подземки.

Ранее из-за инцидента с пассажиром на Сокольнической линии увеличили интервалы движения поездов в обе стороны. Станции метро «Румянцево», «Саларьево», «Юго-Западная» и «Проспект Вернадского» были временно закрыты на вход из-за инцидента с пассажиром на станции «Юго-Западная».

«Станции «Румянцево», «Саларьево», «Юго-Западная» и «Проспект Вернадского» продолжили работу в штатном режиме после непродолжительного закрытия на вход», - сказал собеседник агентства.

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