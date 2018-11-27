РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 ноя. В многоквартирных домах Балашихи с начала текущего года капитально отремонтировали свыше 1 тысячи подъездов по губернаторской программе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Мой подъезд» с начала 2018 года в Балашихе мы отремонтировали 1260 подъездов в многоквартирных домах – план на 2018 год полностью выполнен», – сказал глава городского округа Сергей Юров.

Он добавил, что приемку после выполненных ремонтных работ прошли около 600 подъездов. До конца года планируют проверить выполненные работы во всех остальных подъездах.

«При выявлении недочетов подрядные организации будут обязаны их устранить», – подчеркнул Юров.

Программу «Мой Подъезд» запустили в Московской области в 2017 году. Работы проводятся на условиях софинансирования, когда объединяются субсидии из областного и муниципального бюджетов, средства управляющих компаний и жителей.